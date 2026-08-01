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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Швейцарии с Национальным днем страны

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелану по случаю Национального дня Швейцарии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    В своем поздравлении Президент Казахстана отметил, что этот знаменательный день символизирует богатое историческое наследие Швейцарии, прочные демократические устои и неизменную приверженность страны принципам нейтралитета.

    — Этот знаменательный день символизирует богатое историческое наследие Швейцарии, прочные демократические устои и неизменную приверженность страны принципам нейтралитета, — говорится в телеграмме.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многоплановое сотрудничество со Швейцарией, основанное на узах дружбы и взаимного уважения. Он отметил позитивную динамику взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, финансов и образования.

    Глава государства пожелал Ги Пармелану успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Швейцарии — благополучия и процветания.

    Напомним, ранее Президент Казахстана поздравил жителей Костанайской области с 90-летием региона.

    Акорда Праздник Президент Казахстана Поздравления Касым-Жомарт Токаев Швейцария Международные отношения
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
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