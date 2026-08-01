Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Швейцарии с Национальным днем страны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелану по случаю Национального дня Швейцарии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В своем поздравлении Президент Казахстана отметил, что этот знаменательный день символизирует богатое историческое наследие Швейцарии, прочные демократические устои и неизменную приверженность страны принципам нейтралитета.

— Этот знаменательный день символизирует богатое историческое наследие Швейцарии, прочные демократические устои и неизменную приверженность страны принципам нейтралитета, — говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многоплановое сотрудничество со Швейцарией, основанное на узах дружбы и взаимного уважения. Он отметил позитивную динамику взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, финансов и образования.

Глава государства пожелал Ги Пармелану успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Швейцарии — благополучия и процветания.

Напомним, ранее Президент Казахстана поздравил жителей Костанайской области с 90-летием региона.