Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Португалии с национальным праздником
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Португалии, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Антониу Жозе Мартинша Сегуру и его соотечественников с национальным праздником — Днем Португалии.
Президент Казахстана подчеркнул, что избрание Португалии непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы в преддверии этого знаменательного праздника является свидетельством высокого международного доверия и признания важной роли страны в укреплении глобального мира и безопасности.
Глава государства выразил уверенность в том, что многогранное взаимодействие между странами будет и впредь развиваться во благо двух народов. Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Португалии успехов в его ответственной деятельности, а народу его страны — благополучия и процветания.
Ранее сообщалось о том, что кандидат от социалистов Сегуро победил на выборах президента Португалии.