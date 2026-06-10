KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Португалии с национальным праздником

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Португалии, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Португалии,
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Антониу Жозе Мартинша Сегуру и его соотечественников с национальным праздником — Днем Португалии.

    Президент Казахстана подчеркнул, что избрание Португалии непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы в преддверии этого знаменательного праздника является свидетельством высокого международного доверия и признания важной роли страны в укреплении глобального мира и безопасности.

    Глава государства выразил уверенность в том, что многогранное взаимодействие между странами будет и впредь развиваться во благо двух народов. Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Португалии успехов в его ответственной деятельности, а народу его страны — благополучия и процветания.

    Ранее сообщалось о том, что кандидат от социалистов Сегуро победил на выборах президента Португалии.

    Касым-Жомарт Токаев Португалия Акорда Президент Казахстана
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор