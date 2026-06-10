Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Португалии с национальным праздником

Касым-Жомарт Токаев поздравил Антониу Жозе Мартинша Сегуру и его соотечественников с национальным праздником — Днем Португалии.

Президент Казахстана подчеркнул, что избрание Португалии непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы в преддверии этого знаменательного праздника является свидетельством высокого международного доверия и признания важной роли страны в укреплении глобального мира и безопасности.

Глава государства выразил уверенность в том, что многогранное взаимодействие между странами будет и впредь развиваться во благо двух народов. Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Португалии успехов в его ответственной деятельности, а народу его страны — благополучия и процветания.

Ранее сообщалось о том, что кандидат от социалистов Сегуро победил на выборах президента Португалии.