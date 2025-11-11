РУ
    10:04, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Польши с Днем независимости

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Польши, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Польши с Днем независимости
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Кароля Навроцкого с национальным праздником Республики Польша — Днем независимости.

    — В своем послании Президент отметил, что Казахстан рассматривает Польшу как важного партнера в Европейском Союзе и Восточной Европе и высоко ценит динамичное развитие сотрудничества между двумя странами. Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двусторонние контакты будут последовательно укрепляться, наполняясь новым содержанием и практическими результатами, — говорится в сообщении.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Каролю Навроцкому успехов в его ответственной деятельности, а дружественному польскому народу — благополучия и процветания.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Польша Поздравления
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
