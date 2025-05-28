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    09:03, 28 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Эфиопии с Национальным днем

    Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Тайе Ацке-Селассие по случаю Национального дня Эфиопии. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Эфиопии с Национальным днем
    Фото: Акорда

    В своем послании Глава государства подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют большой потенциал, и подтвердил готовность приложить усилия в целях дальнейшего развития взаимного сотрудничества.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Тайе Ацке-Селассие успехов в его ответственной государственной деятельности, а эфиопскому народу – благополучия и процветания.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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