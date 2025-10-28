09:02, 28 Октябрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Чешской Республики с Днем независимости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Петра Павела с Днем независимости Чешской Республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акрду.
В поздравительной телеграмме Президент Казахстана подчеркнул, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал.
Глава государства выразил уверенность в том, что многоплановое взаимодействие будет укрепляться и впредь во благо народов двух стран.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Петру Павелу успехов в его ответственной государственной деятельности, а всему чешскому народу — благополучия и процветания.
Ранее Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Австрии.