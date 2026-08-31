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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Премьер-министра Малайзии с Днем независимости

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму по случаю национального праздника страны — Дня независимости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Премьер-министра Малайзии с Днем независимости
    Фото: Акорда

    Глава государства поздравил Анвара Ибрагима и его соотечественников с национальным праздником Малайзии.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает большое значение укреплению дружественных отношений с Малайзией. Он выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество будет и впредь поступательно развиваться на благо народов двух стран.

    Президент Казахстана пожелал Анвару Ибрагиму успехов во всех его начинаниях, а народу Малайзии — благополучия и процветания.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с 35-летием Независимости страны.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Поздравления Малайзия Международные отношения День Независимости
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
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