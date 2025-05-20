15:58, 20 Май 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с избранием на пост Президента Румынии
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Румынии Никушору Дану, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с избранием на пост Президента Румынии.
– Считаю, что победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки со стороны народа Ваших планов, направленных на процветание Румынии. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям традиционные отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Астаной и Бухарестом будут и впредь укрепляться, – говорится в телеграмме.
Ранее сообщалось, что мэр Бухареста одержал победу на выборах Президента Румынии.