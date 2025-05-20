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    15:58, 20 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с избранием на пост Президента Румынии

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Румынии Никушору Дану, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с избранием на пост Президента Румынии
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с избранием на пост Президента Румынии.

    – Считаю, что победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки со стороны народа Ваших планов, направленных на процветание Румынии. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям традиционные отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Астаной и Бухарестом будут и впредь укрепляться, – говорится в телеграмме.

    Ранее сообщалось, что мэр Бухареста одержал победу на выборах Президента Румынии.

     

    Теги:
    Акорда Президент Румыния
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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