Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Иордании с Днем независимости

Президент направил телеграмму поздравления Королю Иордании, передает агентство Kazinform.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и народ Иорданского Хашимитского Королевства с национальным праздником — Днем независимости.

— Иордания — надежный партнер Казахстана на Ближнем Востоке и в арабском мире. Я высоко оцениваю Ваш личный вклад в развитие двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе между нашими народами и высоком уровне содержательного политического диалога. Уверен, мы и впредь будем прилагать совместные усилия с целью укрепления партнерства и вывода на новый уровень казахско-иорданского сотрудничества, — говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Абдалле II дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Иордании — благополучия и процветания.