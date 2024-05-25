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    13:02, 25 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Иордании с Днем независимости

    Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Иордании с Днем независимости
    Фото: Акорда

    Президент направил телеграмму поздравления Королю Иордании, передает агентство Kazinform.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и народ Иорданского Хашимитского Королевства с национальным праздником — Днем независимости.

    — Иордания — надежный партнер Казахстана на Ближнем Востоке и в арабском мире. Я высоко оцениваю Ваш личный вклад в развитие двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе между нашими народами и высоком уровне содержательного политического диалога. Уверен, мы и впредь будем прилагать совместные усилия с целью укрепления партнерства и вывода на новый уровень казахско-иорданского сотрудничества, — говорится в телеграмме.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Абдалле II дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Иордании — благополучия и процветания.

    Теги:
    Поздравления Токаев Касым-Жомарт День Независимости Иордания
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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