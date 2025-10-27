РУ
    19:33, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Кэтрин Коннолли с избранием на пост Президента Ирландии

    Глава государства поздравил Кэтрин Коннолли с избранием на пост Президента Ирландии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда Ақорда
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    — Уверен, что под Вашим руководством Ирландия продолжит свое динамичное развитие. Астану и Дублин связывают долгосрочные партнерские отношения, основанные на узах крепкой дружбы и взаимной поддержки. Выражаю готовность к тесному сотрудничеству с Вами в целях дальнейшего укрепления связей и расширения потенциала взаимодействия во благо народов двух стран, — говорится в телеграмме.

    Напомним, независимый кандидат Кэтрин Коннолли одержала победу на президентских выборах в Ирландии.

    Анастасия Палагутина
    Автор
