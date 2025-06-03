Касым-Жомарт Токаев поздравил Кароля Навроцкого с избранием Президентом Польши

– Искренне желаю Вам успешной реализации намеченных планов и инициатив, направленных на обеспечение социально-экономического развития страны и повышение благосостояния народа. Подтверждаю готовность к совместной работе по дальнейшему укреплению отношений между Казахстаном и Польшей, которые развиваются в духе традиционной дружбы и взаимопонимания, – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Каролю Тадеушу Навроцкому успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному польскому народу – благополучия и процветания.

Представитель партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей (10 606 628 голосов). Его оппонент, мэр Варшавы и кандидат от либеральной коалиции Рафал Тшасковский, получил 49,11% голосов (10 237 177 голосов). Явка составила 71,6 процента.