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    13:18, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Кароля Навроцкого с избранием Президентом Польши

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Польши, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Кароля Тадеуша Навроцкого с избранием на пост Президента Польши
    Фото: Акорда

    – Искренне желаю Вам успешной реализации намеченных планов и инициатив, направленных на обеспечение социально-экономического развития страны и повышение благосостояния народа. Подтверждаю готовность к совместной работе по дальнейшему укреплению отношений между Казахстаном и Польшей, которые развиваются в духе традиционной дружбы и взаимопонимания, – говорится в телеграмме.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Каролю Тадеушу Навроцкому успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному польскому народу – благополучия и процветания.

    Представитель партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей (10 606 628 голосов). Его оппонент, мэр Варшавы и кандидат от либеральной коалиции Рафал Тшасковский, получил 49,11% голосов (10 237 177 голосов). Явка составила 71,6 процента.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Польша Поздравления
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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