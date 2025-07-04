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    09:26, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США

    Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Дональду Трампу по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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    Фото: Акорда

    В своем послании Глава государства подчеркнул, что этот знаменательный день символизирует стойкость и силу духа американского народа, его неизменную приверженность принципам свободы и демократическим ценностям.

    – Я вновь подтверждаю свое стремление к дальнейшему развитию двустороннего расширенного стратегического партнерства, а также выражаю готовность к углублению многостороннего взаимодействия на благо наших народов, – говорится в телеграмме.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу успехов в его государственной деятельности.

    Теги:
    Акорда Дональд Трамп
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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