    17:24, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента США Дональда Трампа с выдающейся дипломатической победой — достижением долгожданного мира в секторе Газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев Трамп
    Коллаж: Kazinform/ akorda.kz/ wikipedia

    Касым-Жомарт Токаев считает, что Президент США в полной мере продемонстрировал сильную политическую волю и искреннее стремление к установлению мира и согласия между народами.

    Напомним, соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа вступило в силу 10 октября в полдень по местному времени (14:00 по времени Астаны).

