Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа

Касым-Жомарт Токаев считает, что Президент США в полной мере продемонстрировал сильную политическую волю и искреннее стремление к установлению мира и согласия между народами.

Напомним, соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа вступило в силу 10 октября в полдень по местному времени (14:00 по времени Астаны).