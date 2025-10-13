17:24, 13 Октябрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента США Дональда Трампа с выдающейся дипломатической победой — достижением долгожданного мира в секторе Газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев считает, что Президент США в полной мере продемонстрировал сильную политическую волю и искреннее стремление к установлению мира и согласия между народами.
Напомним, соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа вступило в силу 10 октября в полдень по местному времени (14:00 по времени Астаны).