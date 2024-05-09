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    15:14, 09 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад по случаю Дня Победы

    Токаев парад
    Фото: Акорда

    Глава государства посетил военный парад в ознаменование 79-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и Президентом России Владимиром Путиным парад посетили Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

    Токаев парад
    Фото: Акорда
    Токаев парад
    Фото: Акорда
    Токаев парад
    Фото: Акорда
    Токаев парад
    Фото: Акорда
    Токаев парад
    Фото: Акорда
    Токаев парад
    Фото: Акорда
    Токаев парад
    Фото: Акорда

     

     

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Президент Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт День Победы 9 Мая Россия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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