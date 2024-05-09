Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад по случаю Дня Победы

Глава государства посетил военный парад в ознаменование 79-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.