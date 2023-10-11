Мы должны хранить наше национальное сознание — Касым-Жомарт Токаев
Глава государства осмотрел недавно открытый в Кызылорде центр «Анаға тағзым», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Центр, стоимость которого составляет 1,7 млрд тенге, построен благодаря спонсорской поддержке.
Цель проекта – сохранение национальных ценностей, возрождение традиционной культуры, обеспечение преемственности поколений, популяризация женского труда, подготовка девушек к семейной жизни.
Президент осмотрел выставку изделий, созданных мастерицами центра, и экспозиционную картину «Қазақ елінің ұлы аналары». Затем ему представили зал «Ұлт жақұты», клуб бабушек «Мирас», школу «Жас отау», фото-видео студию «Шамшырақ», кабинет психолога-медиатора.
Глава государства отметил важную роль такого рода организаций в воспитании молодежи.
– Действительно, эта очень важная работа. Мы должны пропагандировать среди молодежи национальные традиции, быт, язык, менталитет. Мы все видим негативные тенденции, имеющие место во всем мире. Такие тенденции есть и в нашей стране. Мы должны бороться с ними и хранить наше национальное сознание, – сказал Касым-Жомарт Токаев.