Мы должны хранить наше национальное сознание — Касым-Жомарт Токаев

Центр, стоимость которого составляет 1,7 млрд тенге, построен благодаря спонсорской поддержке.

Цель проекта – сохранение национальных ценностей, возрождение традиционной культуры, обеспечение преемственности поколений, популяризация женского труда, подготовка девушек к семейной жизни.

Президент осмотрел выставку изделий, созданных мастерицами центра, и экспозиционную картину «Қазақ елінің ұлы аналары». Затем ему представили зал «Ұлт жақұты», клуб бабушек «Мирас», школу «Жас отау», фото-видео студию «Шамшырақ», кабинет психолога-медиатора.

Глава государства отметил важную роль такого рода организаций в воспитании молодежи.

– Действительно, эта очень важная работа. Мы должны пропагандировать среди молодежи национальные традиции, быт, язык, менталитет. Мы все видим негативные тенденции, имеющие место во всем мире. Такие тенденции есть и в нашей стране. Мы должны бороться с ними и хранить наше национальное сознание, – сказал Касым-Жомарт Токаев.