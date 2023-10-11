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    19:56, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Мы должны хранить наше национальное сознание — Касым-Жомарт Токаев

    Касым-Жомарт Токаев посетил центр «Анаға тағзым» в Кызылорде
    Фото: пресс-служба Акорды.

    Глава государства осмотрел недавно открытый в Кызылорде центр «Анаға тағзым», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Центр, стоимость которого составляет 1,7 млрд тенге, построен благодаря спонсорской поддержке.

    Цель проекта – сохранение национальных ценностей, возрождение традиционной культуры, обеспечение преемственности поколений, популяризация женского труда, подготовка девушек к семейной жизни.

    Президент осмотрел выставку изделий, созданных мастерицами центра, и экспозиционную картину «Қазақ елінің ұлы аналары». Затем ему представили зал «Ұлт жақұты», клуб бабушек «Мирас», школу «Жас отау», фото-видео студию «Шамшырақ», кабинет психолога-медиатора.

    Глава государства отметил важную роль такого рода организаций в воспитании молодежи.

    – Действительно, эта очень важная работа. Мы должны пропагандировать среди молодежи национальные традиции, быт, язык, менталитет. Мы все видим негативные тенденции, имеющие место во всем мире. Такие тенденции есть и в нашей стране. Мы должны бороться с ними и хранить наше национальное сознание, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Касым-Жомарт Токаев посетил центр «Анаға тағзым» в Кызылорде
    Фото: пресс-служба Акорды.
    Касым-Жомарт Токаев посетил центр «Анаға тағзым» в Кызылорде
    Фото: пресс-служба Акорды.
    Касым-Жомарт Токаев посетил центр «Анаға тағзым» в Кызылорде
    Фото: пресс-служба Акорды.
    Касым-Жомарт Токаев посетил центр «Анаға тағзым» в Кызылорде
    Фото: пресс-служба Акорды.
    Касым-Жомарт Токаев посетил центр «Анаға тағзым» в Кызылорде
    Фото: пресс-служба Акорды.

     

    Теги:
    Культура Президент Кызылорда Кызылординская область Общество
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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