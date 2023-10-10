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    14:04, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев посетил село имени Наги Ильясова

    Село Наги Ильясова
    Фото: Акорда

    Рабочая поездка Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область началась с посещения села имени Наги Ильясова Сырдарьинского района, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    село Наги Ильясова
    Фото: Акорда

    Қазақстанның Еңбек Ері, основатель товарищества «Абзал и К» Абзал Ералиев доложил Президенту о том, что его компания успешно функционирует и вошла в число ведущих аграрных структур региона. Он отметил, что благодаря эффективной деятельности предприятие вносит весомый вклад в развитие родного края.

    село Наги Ильясова
    Фото: Акорда

    Президент осмотрел центральную площадь и спортивный комплекс, построенные при поддержке товарищества «Абзал и К». В спорткомплексе местные жители могут заниматься футболом, волейболом, настольным теннисом и борьбой. Здесь Глава государства побеседовал с юными сельчанами.

    село Наги Ильясова
    Фото: Акорда

    – Нужно заниматься спортом. Это особенно необходимо для того, чтобы наша молодежь росла здоровой и сильной. Будущее Казахстана – в ваших руках. Если подрастающее поколение будет здоровым, то и государство будет крепким. Ваша земля дала много сильных спортсменов. Уверен, в будущем здесь будет воспитано еще немало чемпионов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Токаев спорткомплекс село
    Фото: Акорда
    спорт настольный теннис
    Фото: Акорда
    село Наги Ильясова
    Фото: Акорда

    Теги:
    Спорт Президент Регионы Кызылординская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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