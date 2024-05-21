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    12:46, 21 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Ирана в Казахстане

    Глава государства посетил Посольство Ирана в Казахстане
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Исламской Республики Иран в Астане и выразил сочувствие и поддержку иранскому народу в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета, передает агентство Kazinform.

    Президент оставил запись в книге соболезнований.

    — С глубокой скорбью воспринял новость о безвременной гибели Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации. Ибрахим Раиси — великий сын своей нации, верно служивший своей родине. Он навсегда останется в нашей памяти как мудрый руководитель, авторитетный политик и выдающийся деятель, внесший огромный вклад в укрепление сотрудничества двух стран. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования братскому иранскому народу, — написал Глава государства.

    Теги:
    Соболезнования Президент Посольство РК Токаев Касым-Жомарт Иран
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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