Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству подготовить план мероприятий к 30-летию АНК

Правительство подготовит План мероприятий по проведению 30-летия Ассамблеи народа Казахстана. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

— В мероприятиях, которые будут носить деловой характер, примут участие все государственные органы, политические партии, общественные организации, деятели науки и культуры, представители общественности, — сказал Президент Казахстана.

По словам Главы государства, план должен органично сочетать в себе мероприятия по демонстрации нашего основного принципа «Единство в многообразии», проекты социальной направленности.