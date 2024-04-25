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    12:05, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству подготовить план мероприятий к 30-летию АНК

    Акорда
    Фото: Акорда

    Правительство подготовит План мероприятий по проведению 30-летия Ассамблеи народа Казахстана. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    — В мероприятиях, которые будут носить деловой характер, примут участие все государственные органы, политические партии, общественные организации, деятели науки и культуры, представители общественности, — сказал Президент Казахстана.

    По словам Главы государства, план должен органично сочетать в себе мероприятия по демонстрации нашего основного принципа «Единство в многообразии», проекты социальной направленности.


    — Изложенные мною главные перспективные задачи государственной политики и общественной деятельности в сфере межэтнических отношений должны лечь в основу нашей повседневной работы, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Правительство Президент Казахстана Юбилей АНК Дата
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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