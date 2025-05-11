Касым-Жомарт Токаев поделился теплыми воспоминаниями о своей матери Турар Шабарбаевой

Президент рассказал, что его семья, где было четверо детей, жила скромно: по понятным причинам мать долгое время не работала, поэтому она выполняла работу по дому. Единственным кормильцем был отец, который помимо зарплаты иногда получал гонорар за свои статьи и книги.

— Несмотря на то, что в то время мама была молодой женщиной, она отказывала себе во многих вещах, включая драгоценности и дорогую одежду. Конечно, для нее было естественным желание элегантно одеваться и носить красивые украшения, но она посвятила всю свою жизнь детям и до конца своей короткой жизни исполняла свой материнский долг. Даже когда появлялась возможность покупать дорогие вещи, то, что ей нравилось, она дарила внукам, — вспоминает К. К. Токаев. — Я никогда не забуду мужественную поддержку матери в критический момент моей жизни, совпавший с распадом Советского Союза. В те трудные дни необходимо было решить, оставаться ли в Москве и работать в МИД России или вернуться в страну. Помню, как мама говорила: «Если бы твой отец был жив, он бы однозначно сказал, что нужно служить в Казахстане». Эти слова прозвучали как приказ.

Турар Шабарбаева жила простой жизнью, до самых последних дней ограничивая себя во многих вещах.

— Мама всегда меня поддерживала. С самого детства я рос, слушая ее многочисленные глубокие истории, мысли и суждения. Она была хорошим рассказчиком и, должно быть, чувствовала, что я внимательно слушаю, что оказало неизмеримое влияние на мои жизненные взгляды. Она научила меня серьезно относиться к окружающему миру, быть сдержанным, учиться хорошему и извлекать из этого пользу. «Утром нужно думать о том, что вы будете делать в течение дня и вечера», «Нужно быть собранным, человек растерянный потерпит неудачу», — часто говорила она, — вспоминает Президент.

Ранее мы писали о флешмобе, который в честь Дня матери запустила министр культуры и информации Аида Балаева.