Сегодня в Казахстане празднуют День матерей

— История празднования Дня матерей в мире насчитывает более 100 лет. На сегодняшний день практически во всех странах данный праздник получил официальный статус и празднуется на государственном уровне, — отметила министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в Facebook.

Министр процитировала слова Главы государства о том, что «для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями «Мать — земля», «Родина — мать». Особое значение имеет народная мудрость «Отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию».

В пример А.Балаева привела великих матерей казахского народа — Умай ана, Домалак ана, Рабия Сұлтан бегим, Айганым, Зере, Улжан — и подчеркнула, что материнская любовь и поддержка формируют характер и судьбу великих личностей.

— Действительно, роль женщины в обществе многогранна — забота о семье и детях, воспитание нового поколения и участие в общественной жизни страны. В этом году мы празднуем День матерей 11 мая. Этот день посвящен тем, кто дарит нам жизнь, любовь и заботу. Мама — это целый мир, наполненный теплом, нежностью и безусловной любовью и поддержкой.

Пусть этот день станет напоминанием о том, как важно ценить каждое мгновение, проведенное с нашими матерями. Пусть в ваших семьях всегда будет тепло и уютно, — отметила министр.

Кроме того, в честь Дня матерей министр предложила запустить флешмоб в соцсетях с использованием хэштега #Анағақұрмет и передала эстафету Членам Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, деятелям культуры, представителям СМИ, НПО, общественным деятелям и всем казахстанцам.

Ранее мы писали о том, что многодетные семьи и награжденные матери получили более 150 млрд тенге в виде пособий.