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    09:40, 11 Май 2025 | GMT +5

    Сегодня в Казахстане празднуют День матерей

    Праздник введен в нашей стране в 2023 году и отмечается во второе воскресенье мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    День матери
    Фото: freepik.com

    — История празднования Дня матерей в мире насчитывает более 100 лет. На сегодняшний день практически во всех странах данный праздник получил официальный статус и празднуется на государственном уровне, — отметила министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в Facebook.

    Министр процитировала слова Главы государства о том, что «для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями «Мать — земля», «Родина — мать». Особое значение имеет народная мудрость «Отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию».

    В пример А.Балаева привела великих матерей казахского народа — Умай ана, Домалак ана, Рабия Сұлтан бегим, Айганым, Зере, Улжан — и подчеркнула, что материнская любовь и поддержка формируют характер и судьбу великих личностей.

    — Действительно, роль женщины в обществе многогранна — забота о семье и детях, воспитание нового поколения и участие в общественной жизни страны. В этом году мы празднуем День матерей 11 мая. Этот день посвящен тем, кто дарит нам жизнь, любовь и заботу. Мама — это целый мир, наполненный теплом, нежностью и безусловной любовью и поддержкой.

    Пусть этот день станет напоминанием о том, как важно ценить каждое мгновение, проведенное с нашими матерями. Пусть в ваших семьях всегда будет тепло и уютно, — отметила министр.

    Кроме того, в честь Дня матерей министр предложила запустить флешмоб в соцсетях с использованием хэштега #Анағақұрмет и передала эстафету Членам Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, деятелям культуры, представителям СМИ, НПО, общественным деятелям и всем казахстанцам.

    Ранее мы писали о том, что многодетные семьи и награжденные матери получили более 150 млрд тенге в виде пособий.

    Теги:
    Праздник Аида Балаева Женщины
    Наталия Акопян
    Наталия Акопян
    Автор
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