Касым-Жомарт Токаев поддержал восстановление сгоревшего соснового бора вокруг Семея

Президент Казахстана поддержал инициативу по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг Семея, передает агентство Kazinform.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу местных жителей по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг города Семея, - сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

Ранее сообщалось, что в рамках тематической недели «Жасыл аймақ» экологической акции «Таза Қазақстан» на территории ГЛПР «Семей орманы» Бородулихинского района прошла широкомасштабная акция по посадке деревьев «Семей орманы — жасыл аймақ». В мероприятии приняли участие около тысячи человек, аким области Нурлан Уранхаев, депутаты областного и районного маслихатов, члены Совета ветеранов, молодежь, студенческие коллективы, трудовые организации, учреждения города Семея и Бородулихинского района.

Основной целью кампании является повышение уровня экологической культуры, ускоренное восстановление ленточного бора, путем посадки саженцев.

В ходе акции в лесном массиве возле села Воскресеновка было высажено более 23 тысяч саженцев сосны на территории 5 га. В целом, на территории резервата «Семей орманы» с начала экологической акции «Таза Қазақстан» высажено более 70 тысяч саженцев.

Территория Бородулихинского района занимает 698 992 га, из которых лес — 87773 га, водоемы — 14301 га. В этом году по району планируется посадить более семи тысяч саженцев деревьев. Подобные акции по высадке деревьев будут проводиться на регулярной основе.