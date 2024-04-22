В рамках тематической недели «Жасыл аймақ» экологической акции «Таза Қазақстан» на территории ГЛПР «Семей орманы» Бородулихинского района прошла широкомасштабная акция по посадке деревьев «Семей орманы — жасыл аймақ». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

В мероприятии приняли участие около тысячи человек, аким области Нурлан Уранхаев, депутаты областного и районного маслихатов, члены Совета ветеранов, молодежь, студентческие коллективы, трудовые организациии, учреждения города Семея и Бородулихинского района.

— В рамках экологической акции «Таза Қазақстан», получившей широкую поддержку по всей стране, в нашей области проходит важное событие. Благодаря этой инициативе каждый регион внес свой вклад в озеленение и украшение окружающей среды, создавая благоприятные условия для жизни и отдыха. Это продолжение нашей доброй традиции «атадан мал қалғанша, тал қалсын», которая призвана уважать и охранять природные богатства нашей страны, — сказал Нурлан Уранхаев.

Основной целью кампании является повышение уровня экологической культуры, ускоренное восстановление ленточного бора, путем посадки саженцев.

Фото: акимат области Абай

В ходе акции в лесном массиве возле села Воскресеновка было высажено более 23 тысяч саженцев сосны на территории 5 га. В целом, на территории резервата «Семей орманы» с начала экологической акции «Таза Қазақстан» высажено более 50 тысяч саженцев.

Фото: акимат области Абай

Территория Бородулихинского района занимает 698 992 га, из которых лес — 87773 га, водоемы — 14301 га. В этом году по району планируется посадить более семи тысяч саженцев деревьев. Подобные акции по высадке деревьев будут проводиться на регулярной основе.