Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о новом президентском сроке

Президент Казахстана после голосования в Астане ответил на вопрос журналистов о возможности своего участия в следующих президентских выборах, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Конституционный суд принял такое решение. Оно законно, естественно, и правом переизбрания, я обладаю в законном порядке. Но что касается предстоящих выборов или, как Вы выразились, пойду на выборы, не пойду, в каком году, то на этот счет рассуждать преждевременно, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на решении задач, стоящих перед страной.

— Мы должны выполнить очень много задач, стоящих перед нашей страной, и фактически превратить весь Казахстан в большую стройку, прежде всего социальных объектов для граждан. Я готов использовать в этих целях Национальный фонд. Зачем мы держим деньги в ценных бумагах за рубежом, когда можно их использовать на благо народа? Я против того, чтобы сидеть на этих деньгах как собака на сене. То есть они должны служить людям, нашим гражданам, — подчеркнул Президент.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что международная обстановка требует постоянного анализа и внимания.

— Вы эту обстановку очень хорошо знаете, она непростая. Мы идем, как говорится, буквально по краю обрыва, и тем не менее смогли обеспечить мирные внутренние условия, что позволило нам развиваться. Экономический рост налицо, он объективен, подтвержден основными финансовыми международными институтами, — сказал он.

Президент добавил, что сможет более конкретно ответить на вопрос о своем участии в выборах позднее.

— Поэтому давайте встретимся еще раз. Возможно, на следующий год я Вам более конкретно отвечу, — заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что о назначении вице-президента Казахстана станет известно на следующей неделе или в течение 10 дней.