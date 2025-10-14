Касым-Жомарт Токаев обсудил с Владимиром Путиным предстоящий визит в РФ
Глава государства провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне.
Также были рассмотрены отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию.
Напомним, 10 октября Касым-Жомарта Токаев в ходе встречи с Владимиром Путиным в Душанбе отметил важность государственного визита, который состоится 12 ноября по приглашению Президента РФ.
- Мы придаем очень важное значение этому событию. Считаем, что оно будет рубежным с точки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству и союзничеству, - сказал Президент РК.