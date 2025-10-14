Касым-Жомарт Токаев обсудил с Владимиром Путиным предстоящий визит в РФ

В ходе беседы главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне.

Также были рассмотрены отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию.

Напомним, 10 октября Касым-Жомарта Токаев в ходе встречи с Владимиром Путиным в Душанбе отметил важность государственного визита, который состоится 12 ноября по приглашению Президента РФ.