    14:10, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев обсудил с Владимиром Путиным предстоящий визит в РФ

    Глава государства провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным
    Фото: Акорда

    В ходе беседы главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне. 

    Также были рассмотрены отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию.

    Напомним, 10 октября Касым-Жомарта Токаев в ходе встречи с Владимиром Путиным в Душанбе  отметил важность государственного визита, который состоится 12 ноября по приглашению Президента РФ.

    - Мы придаем очень важное значение этому событию. Считаем, что оно будет рубежным с точки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству и союзничеству, - сказал Президент РК. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Владимир Путин
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
