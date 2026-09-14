Касым-Жомарт Токаев обсудил с Пан Ги Муном вопросы реформирования ООН

Глава государства принял бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Находящийся с государственным визитом в Сеуле Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с 8-м Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, председателем Глобального института зеленого роста (GGGI) Пан Ги Муном.

Глава государства отметил важность деятельности GGGI, направленной на поддержку развивающихся стран в переходе к модели зеленого роста, обеспечивающей социальную стабильность, устойчивость к изменению климата и экономическое развитие.

В свою очередь Пан Ги Мун приветствовал достижения Казахстана в области устойчивого развития и заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству в рамках глобальной климатической повестки.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам реформирования ООН и ее адаптации к современным реалиям.

Напомним, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Сеул.

В Сеуле состоялась церемония награждения орденом «Достық» II степени государственных и общественных деятелей Республики Корея.