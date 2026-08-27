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    Касым-Жомарт Токаев направил поздравление президенту Молдовы

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Майю Санду и народ Молдовы с 35-й годовщиной Независимости, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    президенты
    Фото: Акорда

    В поздравлении подчеркивается готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по всему спектру направлений в интересах народов двух стран.

    Глава нашего государства пожелал Президенту Молдовы успехов во всех благородных начинаниях, а дружественному молдавскому народу – благополучия и процветания.

    Акорда Молдова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор