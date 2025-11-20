09:03, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Султану Омана
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида и его соотечественников с Национальным днем Султаната, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В телеграмме отмечено, что наша страна рассматривает Оман как одного из самых надежных и важных партнеров в арабском мире и на Ближнем Востоке.
Глава государства также подчеркнул, что отношения между Астаной и Маскатом, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Омана — благополучия и процветания.