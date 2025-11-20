РУ
    09:03, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Султану Омана

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида и его соотечественников с Национальным днем Султаната, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    В телеграмме отмечено, что наша страна рассматривает Оман как одного из самых надежных и важных партнеров в арабском мире и на Ближнем Востоке.

    Глава государства также подчеркнул, что отношения между Астаной и Маскатом, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Омана — благополучия и процветания.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
