Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Султану Омана

В телеграмме отмечено, что наша страна рассматривает Оман как одного из самых надежных и важных партнеров в арабском мире и на Ближнем Востоке.

Глава государства также подчеркнул, что отношения между Астаной и Маскатом, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Омана — благополучия и процветания.