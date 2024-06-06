12:01, 06 Июнь 2024 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Швеции
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Карла XVI Густава с Национальным днем Королевства Швеция, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
– Мы высоко ценим наши давние партнерские отношения со Швецией и привержены углублению связей во благо наших дружественных стран. В этот праздничный день я желаю Вам счастья и благополучия, а народу Швеции – процветания, – говорится в телеграмме.