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    12:01, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Швеции

    Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Швеции
    Фото: Акорда

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Карла XVI Густава с Национальным днем Королевства Швеция, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Мы высоко ценим наши давние партнерские отношения со Швецией и привержены углублению связей во благо наших дружественных стран. В этот праздничный день я желаю Вам счастья и благополучия, а народу Швеции – процветания, – говорится в телеграмме.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Швеция
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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