    18:02, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев направил письмо Дональду Трампу

    Президент Казахстана направил письмо Президенту США Дональду Трампу с выражением искренней признательности за приглашение принять участие в саммите в формате Центральная Азия – США в Вашингтоне 6 ноября, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда Ақорда
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    В сообщении говорится, что Глава государства считает данную инициативу американского лидера своевременной.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что разделяет основные цели внутренней и внешней политики Президента Дональда Трампа, в частности, отстаивание традиционных ценностей на основе принципов здравого смысла, а также стремление американского лидера защитить мир и безопасность.

    Анастасия Палагутина
    Автор
