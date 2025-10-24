Касым-Жомарт Токаев: Казахстан нужно адаптировать к новым реалиям

— Конечная цель реформ, которые мы осуществляем общими силами, — адаптировать Казахстан к новым реалиям, тем самым укрепить суверенитет страны и повысить ее конкурентоспособность. Мой гражданский долг как Главы государства — обеспечить территориальную целостность, независимость и экономическое развитие нашей страны. Как вам известно, современный мир вступил в принципиально новый исторический этап. С одной стороны, не утихают конфликты и войны, с другой, стремительно развиваются высокие технологии и искусственный интеллект, — сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что несмотря на столь сложную обстановку, Казахстан поступательно развивается.

— Мы наладили дружественные отношения со всеми странами, наше государство признано как надежный партнер. Благодаря этому мы привлекаем значительные инвестиции в энергетику, транспорт, логистику, информационные технологии, сельское хозяйство и другие отрасли. В нынешнее неспокойное время особое значение приобретает внешняя политика, основанная на традициях взвешенной дипломатии. Мы считаем, что всем государствам следует находить общий язык и достигать компромиссов. Необходимо укреплять взаимное доверие и уважение, развивать партнерские отношения, — призвал Президент Казахстана.

Большим успехом Касым-Жомарт Токаев назвал недавнее открытие в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.