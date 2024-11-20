РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:30, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев, прибывший с государственным визитом в Будапешт, и Премьер-министр Виктор Орбан посетили футбольный матч сборных Венгрии и Германии в Лиге наций УЕФА, который проходит на стадионе Puskas Arena Park, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан посетили футбольный матч
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан посетили футбольный матч
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан посетили футбольный матч
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
    Фото: Акорда

    Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию. В аэропорту Будапешта Главу государства встретил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Президентом Тамашем Шуйоком и Премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Президент Казахстана также планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.

    Теги:
    Футбол Акорда Виктор Орбан Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Венгрия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают