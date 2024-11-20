Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Президент РК Касым-Жомарт Токаев, прибывший с государственным визитом в Будапешт, и Премьер-министр Виктор Орбан посетили футбольный матч сборных Венгрии и Германии в Лиге наций УЕФА, который проходит на стадионе Puskas Arena Park, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию. В аэропорту Будапешта Главу государства встретил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Президентом Тамашем Шуйоком и Премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Президент Казахстана также планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.