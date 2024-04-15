Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян провели переговоры в расширенном формате

После встречи в узком формате главы Казахстана и Армении продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Премьер-министра за приглашение посетить Ереван и оказанное гостеприимство. Он также подчеркнул, что впервые прибыл в Армению с официальным визитом в качестве Президента.

– Мы полностью поддерживаем инициативу о выведении на новый уровень казахско-армянского взаимодействия. Мы с большим уважением относимся к уходящей вглубь веков истории, древней культуре и традициям армянского народа, – отметил Глава государства.

Лидер Казахстана назвал символичным то, что его визит проходит в год 25-летия со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве. За четверть века были заложены прочные основы двусторонних отношений, активно развивается политический диалог, налажены связи между правительствами и парламентами.



Президент считает, что сегодняшние переговоры придадут дополнительный импульс сотрудничеству Казахстана и Армении.



Касым-Жомарт Токаев обозначил наиболее перспективные направления дальнейшего развития двусторонних отношений. Наиболее актуальной задачей, по его словам, является придание качественного и содержательного наполнения экономическому взаимодействию. Значительные резервы для наращивания взаимной торговли имеются в продовольственном секторе, инвестиционной и транспортно-логистической сферах, а также в IT-индустрии и строительстве.