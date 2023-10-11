Касым-Жомарт Токаев: Где бы ни жили казахи, их единственная Родина — Казахстан

В Астане начался форум соотечественников «Отандастар», для участия в котором из 40 стран прибыли более 200 этнических казахов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Открывая мероприятие, советник Президента РК Малик Отарбаев зачитал приветственное письмо от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

- Поздравляю Вас с открытием форума «Отандастар». Это встреча, имеющая особое значение для нашего народа. Наш народ всегда собирался вместе, чтобы совместно решать государственные вопросы. В этой связи важно укреплять всесторонние связи с казахами за рубежом, популяризировать национальные ценности и обсуждать другие актуальные вопросы. Где бы ни жили казахи, их единственная Родина — Казахстан. Поэтому нам всегда важно поддерживать наших соотечественников, живущих за границей. Созданы полноценные условия для их переселения на историческую родину. Упрощен порядок получения казахстанского гражданства и статуса кандаса. Для казахских предпринимателей за рубежом введена карта «Ата жолы». Будет продолжена такая работа, направленная на развитие отношений с кандасами, — зачитал Малик Отарбаев.

На форум приглашены не только этнические казахи, но и бывшие соотечественники, уроженцы или потомки родившихся на территории Казахстана. Среди участников — писатель Акбар Мажит, который перевел работы великого Абая на китайский язык, советник министра природных ресурсов Узбекистана Расул Кушербаев, заместитель мэра города Крей во Франции Есшим Саваш.

Мероприятие проходит в формате семинар-форума, на котором зарубежным соотечественникам представят современные тренды и новые идеи в культуре, креативной индустрии, предпринимательской и медиа сферах, а также расскажут об инвестиционном климате страны.

По состоянию на 1 сентября 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 026 этнических казахов.