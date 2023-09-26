Более 16 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала 2023 года

По состоянию на 1 сентября 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 026 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 123,2 тыс. этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

Более половины кандасов (53,6%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 19,6% – из КНР, 10,9% – из Монголии, 7,8% – из России, 5,9% – из Туркменистана и 2,2% – из других стран.

По состоянию на 1 сентября текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 61,4%, 30% человек моложе трудоспособного и 8,5% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15,6% имеют высшее образование, 34,4% среднее специальное образование, 41,2% общее среднее образование.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем, для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области, область Абай.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2023 год составляет 1 925 человек. По состоянию на 1 сентября 2023 года, в регионы расселения переселены 1 773 кандаса.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (241,5 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 918 кандасам. В частности, 493 человека были трудоустроены на постоянную работу, единовременные субсидии получили 918 человек, а 383 кандасам были субсидированы жилищные расходы.

По данным Минтруда, в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4 млн тенге на семью.

Напомним, в текущем году в пилотном режиме был реализован механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате через загранучреждения республики принято 2 037 заявлений (681 семья) от этнических казахов.