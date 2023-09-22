РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:32, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев дал поручения Зульфие Сулейменовой

    Президент
    Фото: пресс-служба Акорды.

    Глава государства принял Советника Президента – Специального представителя Президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Специальным представителем ряд конкретных задач по подготовке к предстоящим мероприятиям – 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре текущего года и Региональному климатическому саммиту под эгидой ООН в 2026 году.

    Президент также отметил важность укрепления взаимодействия с зарубежными партнерами, в том числе в части сотрудничества в области декарбонизации экономики и сокращения выбросов метана.

    Теги:
    Экология Президент
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!