KASE запустила новый сервис для исламских инвесторов

С сегодняшнего дня на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) стали доступны результаты проверки ценных бумаг на соответствие нормам исламского финансирования. Оценка проводится с использованием ИИ, а окончательное заключение дает Шариатский наблюдательный совет, передает агентство Kazinform.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) запустила сервис, который позволяет узнать, соответствует ли та или иная ценная бумага нормам исламского финансирования.

Проект реализован совместно с финтех-экосистемой Ailat. С 9 сентября результаты проверки доступны на сайте KASE.

Ценные бумаги проходят проверку в три этапа. Сначала система с помощью искусственного интеллекта автоматически рассчитывает необходимые показатели. Затем результаты проверяют эксперты. Окончательное заключение о соответствии нормам ислама дает Шариатский наблюдательный совет на основе стандартов AAOIFI — международной организации, разрабатывающей стандарты в сфере исламских финансов.

Таким образом, инвесторы смогут непосредственно на площадке KASE получать информацию о том, какие ценные бумаги соответствуют требованиям исламского инвестирования.

Председатель правления KASE Адиль Мухамеджанов отметил, что развитие исламских финансов является одним из направлений расширения возможностей казахстанского рынка капитала.

— Мы видим высокий интерес к этичным инвестициям как со стороны локальных, так и международных участников, и стремимся сделать наш рынок максимально прозрачным и привлекательным, — отметил он.

В KASE также рассчитывают, что сотрудничество с Ailat позволит использовать технологии искусственного интеллекта для анализа ценных бумаг и упростит инвесторам доступ к уже проверенным инструментам.

Основатель Ailat Азат Өтепбай отметил, что запуск сервиса должен способствовать развитию рынка исламских финансов не только в Казахстане, но и в Центральной Азии.

Экосистема Ailat объединяет финансовые и технологические сервисы и, в частности, помогает пользователям выбирать финансовые инструменты с учетом требований исламского финансирования.

Напомним, в мае этого года KASE получила статус оператора цифровых активов.