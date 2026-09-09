KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    KASE запустила новый сервис для исламских инвесторов

    С сегодняшнего дня на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) стали доступны результаты проверки ценных бумаг на соответствие нормам исламского финансирования. Оценка проводится с использованием ИИ, а окончательное заключение дает Шариатский наблюдательный совет, передает агентство Kazinform.

    KASE запустила новый сервис для исламских инвесторов
    Фото: KASE

    Казахстанская фондовая биржа (KASE) запустила сервис, который позволяет узнать, соответствует ли та или иная ценная бумага нормам исламского финансирования.

    Проект реализован совместно с финтех-экосистемой Ailat. С 9 сентября результаты проверки доступны на сайте KASE.

    Ценные бумаги проходят проверку в три этапа. Сначала система с помощью искусственного интеллекта автоматически рассчитывает необходимые показатели. Затем результаты проверяют эксперты. Окончательное заключение о соответствии нормам ислама дает Шариатский наблюдательный совет на основе стандартов AAOIFI — международной организации, разрабатывающей стандарты в сфере исламских финансов.

    Таким образом, инвесторы смогут непосредственно на площадке KASE получать информацию о том, какие ценные бумаги соответствуют требованиям исламского инвестирования.

    Председатель правления KASE Адиль Мухамеджанов отметил, что развитие исламских финансов является одним из направлений расширения возможностей казахстанского рынка капитала.

    — Мы видим высокий интерес к этичным инвестициям как со стороны локальных, так и международных участников, и стремимся сделать наш рынок максимально прозрачным и привлекательным, — отметил он.

    В KASE также рассчитывают, что сотрудничество с Ailat позволит использовать технологии искусственного интеллекта для анализа ценных бумаг и упростит инвесторам доступ к уже проверенным инструментам.

    Основатель Ailat Азат Өтепбай отметил, что запуск сервиса должен способствовать развитию рынка исламских финансов не только в Казахстане, но и в Центральной Азии.

    Экосистема Ailat объединяет финансовые и технологические сервисы и, в частности, помогает пользователям выбирать финансовые инструменты с учетом требований исламского финансирования.

    Напомним, в мае этого года KASE получила статус оператора цифровых активов.

    Акции Казахстан Финансы Ценные бумаги Инвестиции Фондовый рынок KASE Ислам Биржи
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор