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    12:40, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    KASE приостановит торги из-за праздников в Китае, России и США

    Казахстанская фондовая биржа (KASE) изменила регламент торгов на июнь 2025 года. Ограничения вводятся в связи с праздничными днями в Казахстане, Китае, России и США, передает агентство Кazinform.

    KASE фондовая биржа қор биржасы
    Коллаж: Kazinform

    Приостановка коснется следующих дат: 

    • 2 июня. В связи с праздничным днем в Китае не будут проводиться торги валютными инструментами с участием китайского юаня, включая пары с тенге, долларом США и евро, с расчетами в день заключения сделки, на следующий день, а также через два рабочих дня. Приостанавливаются также срочные инструменты с участием юаня и тенге.
    • 6 июня. В связи с праздничным днем в Казахстане все финансовые рынки страны, включая фондовую биржу, будут закрыты. Торги не будут проводиться.
    • 12 и 13 июня. В связи с праздничными днями в России не будут проводиться торги валютными инструментами с участием российского рубля и тенге – как с немедленными расчетами, так и по срочным сделкам.
    • 19 июня. В связи с праздничным днем в США приостанавливаются торги валютными инструментами с участием доллара США, евро, китайского юаня и тенге, включая краткосрочные и срочные контракты на неделю, месяц, три месяца, полгода и год. Также не будут проводиться торги акциями и биржевыми фондами (ETF), выпущенными иностранными эмитентами и торгующимися с расчетами в долларах США.

    Ранее акционеры Казахстанской фондовой биржи приняли решение о выплате дивидендов за 2024 год. На выплату направят 4,6 млрд тенге, что составляет 30% от чистой прибыли KASE.

    Теги:
    Китай KASE Россия США
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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