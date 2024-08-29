KASE не будет работать с долларом 2 сентября

В пресс-службе казахстанской фондовой биржи KASE сообщили, что 2 сентября 2024 года на их площадке не будут торгов, связанных с долларом. В этот день в США праздник – День Труда, передает корреспондент агентства Kazinform.

Там пояснили, что под ограничения попали акции и ценные бумаги ETF, выпущенные иностранными эмитентами и торгующиеся с расчетами в долларах США:

USDKZT_TOD, EURUSD_TOD, USDCNY_TOD;

USDKZT_0_001, USDKZT_0_002, USDKZT_0_01W, USDKZT_0_01M, USDKZT_0_03M,

USDKZT_0_06M, USDKZT_0_01Y;

Отметим, что первый понедельник сентября в США празднуется национальный День Труда и в этом году он выпадает на 2 число. Это выходной день, во время которого не работают большинство фирм и практически все государственные учреждения.

Также напомним, что 16–18 сентября на KASE не будут проводиться торги с юанем. Эти дни в Китае также праздничные.

Ранее в KASE рассказали об итогах работы казахстанской фондовой биржи в первой половине 2024 года. В январе-июне 2024 года объем торгов акциями на казахстанской фондовой бирже составил 154,4 млрд тенге, что на 4,9% больше, нежели за аналогичный период прошлого года.