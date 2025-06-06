Карусель на авось: кто отвечает за безопасность аттракционов в РК

Какие требования предъявляются к безопасности

Как отметил руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области Нуржан Сатыбалдинов, при эксплуатации аттракционов и батутов особенно важно строго соблюдать все требования безопасности.

Фото: Ғайсағали Сейтақ / Kazinform

По его словам, эти требования в полной мере отражены в техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов». Главной целью данного документа является предотвращение несчастных случаев и аварий за счёт обязательного соблюдения стандартов проектирования и безопасного использования соответствующего оборудования.

— Кроме того, с 1 июля 2019 года в Казахстане действует национальный стандарт, регламентирующий требования к безопасности при вводе в эксплуатацию и использовании аттракционов. Этот стандарт определяет порядок регистрации, приёмки и технической проверки аттракционов, а также обязанности владельцев и операторов. Перед запуском аттракциона его владелец или пользователь обязан зарегистрировать объект в местном исполнительном органе, — пояснил руководитель департамента.

Он также подчеркнул, что нельзя забывать о необходимости проведения технической экспертизы аттракционов.

Согласно требованиям стандарта, техническое состояние аттракционов должно проверяться в определённые сроки, особенно если оборудование долго не использовалось или срок его нормативной эксплуатации истёк.

Эту проверку проводят квалифицированные специалисты (аккредитованные организации), и на основании результатов экспертизы выдается официальное заключение.

По информации акимата города Уральск, в областном центре зарегистрированы 26 субъектов, использующих аттракционы в торговых домах и городском парке культуры и отдыха. Подобный учёт ведётся и акиматом города Аксай.

— В целом, аттракционы и батуты должны быть безопасны как для детей, так и для взрослых. Необходимо ежедневно следить за их состоянием и не забывать о мерах безопасности. Персонал должен проходить обучение и соответствовать установленным требованиям. Во время недавней встречи предприниматели сообщили, что в Казахстане отсутствуют аккредитованные организации, испытательные центры и лаборатории, которые могли бы проводить техническую экспертизу аттракционов. Мы направили по этому поводу официальное письмо в Национальный центр аккредитации. В то же время предприниматели могут обучать своих сотрудников в России и получать необходимые сертификаты. Однако это обходится им в значительные суммы, — отметил Нуржан Сатыбалдинов.

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Что говорят сами предприниматели?

По словам заместителя директора парка аттракционов «Джуманджи парк» Антона Ротштайна, сотрудники, работающие на аттракционах, в соответствии с техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности аттракционов», обязаны проходить обучение и сертификацию.

— К сожалению, в Казахстане отсутствуют учебные центры, где обучают администраторов, операторов, механиков и других специалистов, обслуживающих аттракционы. Вынужденно мы обращаемся к подобным учреждениям в России. Их там тоже немного — около десяти. Так как действует единый технический регламент, наши сотрудники проходят онлайн-обучение один раз в три года, сдают экзамен и получают сертификаты. Это, безусловно, требует значительных затрат, — поделился Антон Ротштайн.

По его мнению, если бы подобный учебный центр существовал в Казахстане, обучение обходилось бы гораздо дешевле. Несмотря на то, что базовые требования в разных странах схожи, каждая из них имеет свои собственные стандарты. Поэтому, считает он, в Казахстане необходимо создать хотя бы один учебный центр, который бы обучал сотрудников безопасной эксплуатации аттракционов.

Фото: Ғайсағали Сейтақ / Kazinform

Второй важный вопрос — это сертификация новых аттракционов в соответствии с техническим регламентом. Антон Ротштайн подчёркивает, что в Казахстане отсутствуют испытательные лаборатории, способные проводить такие проверки. Даже в России существует лишь 5-6 подобных компаний, и они фактически являются монополистами, что сказывается на высоких ценах.

Специалисты приезжают, проводят полную техническую проверку аттракциона и выдают сертификат, если оборудование соответствует требованиям. Однако из-за высокой стоимости данной процедуры владельцы аттракционов вынуждены компенсировать расходы за счёт самих посетителей.

Отдельную сложность представляет ежегодное техническое освидетельствование аттракционов, срок эксплуатации которых уже истёк. Согласно стандарту СТ РК 3359-2019, такие аттракционы должны проходить обязательную проверку каждый год. Однако российские компании, не имеющие аккредитации по данному стандарту, отказываются от проведения этих работ.

— А в Казахстане пока отсутствуют аккредитованные лаборатории и испытательные центры, соответствующие этому стандарту. В результате мы вынуждены обращаться к центрам, аккредитованным по грузоподъёмной технике — автокранам, спецтехнике и т. д. Ежегодно специалисты приезжают к нам из Алматы и проводят проверку работы аттракционов. Однако подобные центры действуют только в Алматы и Астане. Их командировки, перелёты и проживание в гостиницах ложатся на нас дополнительным финансовым бременем. Тем не менее, мы осознаём важность безопасности наших клиентов и заинтересованы в её обеспечении, — отметил Ротштайн.

Фото: Ғайсағали Сейтақ / Kazinform

Нелегально установленные аттракционы тоже есть

Как уточнил пресс-секретарь акима города Уральск Данияр Оспан, в городском парке культуры и отдыха предусмотрены специально отведённые зоны для установки аттракционов.

— В то же время аттракцион, размещённый на площади Первого Президента, является незаконным. Он нигде не зарегистрирован. В настоящий момент ведутся разъяснительные работы, а полиция предпринимает соответствующие меры в отношении данного объекта, — сообщил Данияр Оспан.

Фото: Ғайсағали Сейтақ / Kazinform

Руководитель городского парка культуры и отдыха Меирбек Кажыгалиев сообщил, что на территории парка функционируют 28 аттракционов, из которых два — это батуты.

— Частные предприниматели устанавливают аттракционы на территории парка и в летний сезон обслуживают посетителей. С дирекцией парков и скверов культуры и отдыха у них заключены договоры о партнёрстве. В этих соглашениях указано, что индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать технику безопасности и правила пожарной безопасности. Кроме того, администрация парка регулярно распространяет среди предпринимателей уведомления и напоминания о необходимости соблюдения правил безопасности и проводит проверки, — отметил Мейирбек Кажыгалиев.

Фото: Pexels

Напомним, четыре года назад в этом же городском парке Уральска с одного из аттракционов упали и получили травмы восемь детей.