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Карту коррупционных рисков разработали в СКО
25 Июля 2022 18:29

Карту коррупционных рисков разработали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент по противодействию коррупции сформировал карту коррупционных рисков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, в карту вошли сферы, играющие роль в улучшении благосостояния населения и ведении бизнеса.

«Карта коррупционных рисков станет ориентиром для работы Антикоррупционной службы в регионе. Одним из первых направлений для принятия мер по исключению коррупционных рисков являются подразделения жилищ-коммунального хозяйства, в руках которых сосредоточено управление многими значимыми для населения и развития бизнеса процессами. В частности, ремонт и содержание автодорог – вопросы, требующие системного подхода к механизмам планирования работ и контроля за ними», - сообщил руководитель управления превенции Дамир Хабибулин.

В департаменте рассчитывают, что карта позволит еще эффективнее противодействовать коррупции и принимать превентивные меры.


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Автор:
Корреспондент

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