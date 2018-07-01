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Карту использования сельскохозяйственных земель создают в Жамбылской области

28 Июля 2018 21:12 168
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Карту использования сельскохозяйственных земель создают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Оптимизировать использование природных ресурсов поручил глава региона Аскар Мырзахметов жамбылским аграриям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

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«Как говорил Глава государства, сельское хозяйство нашей страны может стать драйвером экономики, - рассказал руководитель сельхозведомства Берик Нигмашев. - В регионе взят курс на максимальное использование  посевных земель. В оборот планируется вовлечь 12 тысяч га новых площадей. Карту использования сельскохозяйственных земель в области примут в ближайшем времени. Жамбылский регион не отстает от других областей и в применении инновационных технологий в сельском хозяйстве.

Так называемый геопортал, где любой желающий сможет узнать, где есть свободные наделы, уже разрабатывается. Одновременно ведется судебная процедура по изъятию неиспользуемых земель. Успешный опыт жамбылских крестьян планируется внедрять и в других регионах страны».

Отметим, карты по развитию предпринимательства, а также по перерабатывающим предприятиям АПК, для Казахстана являются пилотными и только недавно были презентованы в Астане. По словам руководителя областного сельхозуправления, в регионе взят курс на влагосбережение и расширение площадей под капельное орошение.

Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов поручил максимально использовать земли в долине реки Шу и прибрежные зоны вблизи других источников воды. Для полноценного использования каждого участка необходимо применение новейших технологий и проведение соответствующего анализа. Также многие хозяйства используют современные дождевальные установки, приобретенные с помощью государственного бюджета и инвестиционных субсидий.

Как подчеркнул Берик Нигмашев, все мероприятия, запланированные на этот год, вкупе дадут возможность максимально увеличить объем валового производства, повысить производительность труда и поднять АПК региона на новый уровень.

Существуют и другие нерешенные проблемы. К примеру, по словам Берика Нигмашева, в регионе остро ощущается нехватка собственного семеноводческого производства. Также необходимо проводить диверсификацию сельскохозяйственных культур. Во время посещения районов области замечены некоторые перекосы в растениеводстве, которые важно устранить. 

«Здесь также может помочь карта оптимальных посевов, - отметил спикер. - Карта позволит точечно определить, где необходимо задействовать меры господдержки». 

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Ключевые слова: Сельское хозяйство, Жамбылская область, Акимат,
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Автор:

Галина Скрипник

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