Картой «Оңай» можно будет оплачивать услуги стоматологии в Алматы - Канат Байгоныров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Единой транспортной картой «Оңай» в ближайшее время можно будет оплатить услуги в стоматологии и парикмахерской в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы постоянно модернизируем систему «Оңай» с учётом потребностей жителей Алматы . Кроме оплаты в общественном транспорте картой можно оплачивать другие виды услуг. К примеру, сейчас можно использовать карту в развлекательных центрах, зоопарке в виде платежного терминала, Кок-тобе, Шымбулаке, музее, кинотеатре, а также планируем внедрить в стоматологиях, парикмахерских и т.д. В дальнейшем алматинцы будут иметь возможность оплатить картой все виды услуг. Также в университеты внедряем систему, с помощью которой можно отследить полную историю каждого студента», - сказал заместитель руководителя управления городской мобильности города Алматы Канат Байгоныров.

По его словам, проект находится на разработке, так как требует дополнительное финансирование.

«Сейчас ведём переговоры со всеми сферами. По стоматологии мы работаем с самыми крупными поставщиками. Хотим внедрить, но есть вопросы по интеграции, оплате, транзакции. Планируем в ближайшее время запустить», - уточнил он.

На сегодняшний день картой «Оңай» пользуется 97% жителей мегаполиса. В день на общественном транспорте передвигается 1 млн 200 человек.

«За четыре года валидация транзакции превысила 900 миллионов. Это очень хороший показатель на сумму 51 млрд тенге. Мы оцифровали весь пассажиропоток города и это позволило субсидировать перевозчиков», - заявил Канат Байгоныров.

Также он добавил, что услуги можно оплатить через мобильное приложение.