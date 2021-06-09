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    16:10, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Картофель подешевеет в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ожидается ли снижение цен на картофель в Алматы объяснили в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как прокомментировали в управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы, в настоящее время, цена на картофель достигла своего пика, который сохранится непродолжительное время.

    «Ежегодно в период межсезонья образуется кратковременный дефицит продукции из-за снижения объемов и качества прошлогоднего урожая, поступлением свежей продукции в недостаточном объеме, который не может полностью покрыть потребность рынка.

    В ближайшие 2 недели ожидается поступление молодого картофеля из Туркестанской области, что окажет положительный эффект на ценообразование в сторону снижения за счет насыщения внутреннего рынка города. Цена н картофель предположительно подешевеет до 150 тенге за килограмм», - пояснили в управлении.

    Кроме того, в дальнейшем картофель будет поступать из остальных регионов РК (Акмолинская, Павлодарская, Карагандинская, Алматинская области.

    Ранее сообщалось, причина повышения цен на картофель в Алматы. На сегодня в городе цены на картофель взлетели до 400 тенге за килограмм.

    Город Алматы ежегодно потребляет около 200 тысяч тонн картофеля. Поставки осуществляются из Павлодарской, Алматинской, Карагандинской и других областей.


    Теги:
    Сельское хозяйство Общество Алматы
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