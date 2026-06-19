Картофель нового урожая поступил в магазины Костанайской области

В Костанайскую область поступила первая партия свежего картофеля нового урожая из Туркестанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее местные жители жаловались на отсутствие некоторых социально-значимых товаров. Как отметил директор департамента по работе со стабилизационным фондом «СПК «Тобол» Айбек Темирбеков, поставки картофеля были законтрактованы заранее.

— После завершения реализации осеннего урожая местных поставщиков мы приступили к реализации ранних свежих овощей. 18 июня в область поступил свежий картофель из Туркестанской области. Для конечного потребителя его стоимость составит не более 215 тенге за килограмм, — сообщил Айбек Темирбеков.

Фото: АО «СПК «Тобол»

Ранее через стабилизационный фонд уже реализовывалась ранняя капуста из Туркестанской области по цене 92 тенге за килограмм.

По словам представителя СПК, приобрести картофель нового урожая жители смогут в торговых сетях «Солнечный», «Астыкжан», «Азия», «Zetro», «City», а также в ряде других торговых объектов области.

Ранее сообщалось, что в Казахстане устанавливают цифровой контроль за запасами стабфондов.