Картофельная продукция выпущена в Узбекистан 28 января - Комитет госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, сообщает, что по состоянию на 28 января текущего года вагоны с картофельной продукцией, оформленные до вступления в силу запрета на вывоз, уже убыли с территории Республики Казахстан в Республику Узбекистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов МФ РК.

«Напомним, что в целях стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары и на основании решения Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 25 ноября 2021 года принят совместный приказ министров сельского хозяйства и финансов РК, предусматривающий введение сроком на три месяца запрет на вывоз картофеля и моркови с территории Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

Ранее Министерство сельского хозяйства РК в связи с простоем вагонов на границе доводило до сведения, что по информации АО «НК «Қазақстан темір жолы» работниками таможенного поста «Станция Сарыагаш» на межгосударственном стыковом пункте были задержаны 40 вагонов картофеля.



