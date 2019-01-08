Картофель, морковь и лук подешевели в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане цены на продукцию сельского хозяйства, реализованную сельхозформированиями, в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысились на 7,8%, в январе-декабре прошлого года по сравнению с годом ранее - на 2,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В декабре 2018 года по сравнению с соответствующим месяцем 2017 года продукция животноводства подорожала на 5,3%, продукция растениеводства - на 9,1%. В 2018 году по сравнению с 2017 годом цены на продукцию животноводства выросли на 2%, на продукцию растениеводства - на 3,2%.



С начала прошлого года цены на пшеницу повысились на 16,1%, рожь - на 8,1%, овес - на 7,3%, кукурузу - на 6,9%, рис - на 6,7%, ячмень - на 6%, а на гречиху - понизились на 14,1%.



Картофель подешевел на 14,1%, столовая морковь - на 6,4%, репчатый лук - на 5,5%, а капуста подорожала на 5,4%, столовая свекла - на 3,2%. Цены на сушеный горох выросли на 16,4%, семена подсолнечника - на 9,6%, хлопок - на 8,1%, а на сахарную свеклу - понизились на 19,6%.



Мясо птиц подорожало на 4,5%, крупного рогатого скота - на 4,2%, лошадей - на 3,7%, овец - на 3,3%, свиней - на 2,5%. Цены на яйца повысились на 12,9%, мед - на 7,5%, сырое молоко - на 5,9%.