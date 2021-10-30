Картофель и семена моркови с опасной бактерией не впустили в Казахстан из Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства рассказали об угрозах для продовольственной безопасности Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

«Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля с апреля по май 2021 года при попытке ввоза 228 тонн семенного картофеля из Германии, Нидерландов и Франции, а также 46,4 килограмм семян моркови из Франции, выявлен карантинный объект «Зебра Чип» картофеля (Candidatus Liberibacter Solanacearum)», - говорится в сообщении.

Наличие бактерии Candidatus Liberibacter Solanacearum (известной как «Зебра Чип») подтверждено заключением лабораторной экспертизы Алматинской зональной карантинной лаборатории, являющейся структурными подразделением ГУ «Республиканский центр карантина растений» и имеющей аккредитацию в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 17025.

Исследования проводились высокочувствительным детектирующим оборудованием для ПЦР анализа, с применением сертифицированных тест-наборов, что исключает возможность влияния человеческого фактора на контаминацию и проявление ложноположительных результатов.

«Данный карантинный объект представляет высокий фитосанитарный риск для всей территории Республики Казахстан, поражает пасленовые культуры, такие как картофель, томаты и другие, а также морковь и сельдерей. Интродукция и дальнейшее распространение на территории республики Candidatus Liberibacter Solanacearum может привести к потере урожая и подорвать продовольственную безопасность страны», - подчеркнули в Минсельхозе.

Как сообщили в ведомстве, по всем фактам оформлены соответствующие карантинные документы. Материалы в связи с выявлением карантинного объекта Candidatus Liberibacter Solanacearum, в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 400 и пункта 1 статьи 684 КоАП, по всем фактам переданы на рассмотрение в суд. Вынесены постановления суда о наложении административных штрафов и конфискации зараженной продукции.

«Семенной картофель является продукцией высокого фитосанитарного риска, и наличие карантинных организмов в семенном материале несет опасность хозяйствам, занимающимся производством картофеля, которое в последствии может негативно отразиться на внутреннем рынке республики, а также на экспортном потенциале казахстанского картофеля», - пояснили в МСХ.

Кроме того, в январе 2021 года при проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов и перца выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата «Tomato brown rugose fruit virus» (ToBRFV): в 17 случаях в продукции из Азербайджана и в 19 случаях в продукции из Туркменистана.

В связи с этим были введены временные карантинные фитосанитарные меры в виде ограничения на ввоз плодов томата с территории Азербайджана и Туркменистана.

В целях своевременного выявления вирусов мозаики пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томата организованы полномасштабные обследования в 235 хозяйствах, где выращивают томаты, перцы и баклажаны, на площади 1 531, 3 га. Со всех хозяйств собраны 485 образцы вегетативной массы и плодов. Лабораторные исследования проведены на высокоточном ПЦР-оборудовании с применением международных диагностических протоколов. По результатам обследований и согласно лабораторным заключениям, новых очагов распространения вируса мозаики пепино не обнаружено.

В соответствии с Законом РК «О карантине растений» цели, задачи и принципы осуществления мероприятий по карантину растений являются составной частью системы обеспечения национальной безопасности.

Министерство сельского хозяйства принимает все необходимые фитосанитарные меры по недопущению и распространению вышеуказанных болезней растений на территории Казахстана.



