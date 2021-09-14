Картофель фри и осетровую икру будут производить в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - О мерах по реализации Послания Главы государства на прошедшем брифинге отчитался руководитель управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области Ербол Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, по итогам восьми месяцев 2021 года в Акмолинской области объемы промышленного производства выросли на 8,4% за счет горнодобывающей (102,7%) и обрабатывающей отраслей (108,6%). Сохраняется рост в отраслях обрабатывающей промышленности – производстве продуктов питания (117,7%), напитков (142,0%), химии (142,1%), резиновых и пластмассовых изделий (425,6%), машиностроении (147,5%).

Как было озвучено, в рамках работы по диверсификации производства, в 2020-2021 годах в машиностроении начат выпуск новых видов техники, таких как сельскохозяйственные трактора YTO (УайТиО) на базе ЧК «Казрост Инжиниринг», высокопроизводительные комбайны TORUM (Торум) на ТОО «КАИК», зерносушильные комплексы ТОО «Азам КС». В химической отрасли выпуск сульфоаммофоса начал ТОО «Сареко» в городе Степногорске. В строительной индустрии налажен выпуск минераловатных плит на ТОО «Макинский завод теплоизоляции», железобетонных труб большого диаметра на ТОО «Сапа су».

«До конца года планируется освоение выпуска инновационной для области продукции - овсяных хлопьев и картофеля фри. В перспективе до 2025 года освоить производство осетровой икры, рыбы форелевых и осетровых пород, свинины, арматуры и уголков из железа и концентратов технических алмазов», - отметил Е. Оспанов.

Несырьевой экспорт Акмолинской области за январь-май 2021 года составил 91,4 млн долларов США или 185,2% к аналогичному периоду 2020 года. Увеличились объемы экспорта урана, безалкогольных напитков в 10 раз, мяса КРС в 2,9 раза, молока в 1,7 раза. В области действуют более 50-ти компаний-экспортеров, поставляющих свою продукцию в 26 стран, из которых ключевыми партнерами являются Россия, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Афганистан, Иран, Турция.

С 2020 года в рамках работы по расширению географии экспортных поставок предприятиями ТОО «Астана-Агропродукт» и ТОО «Обувная Фабрика САМХАТ» освоены новые экспортные рынки. ТОО «Астана-Агропродукт» в рамках заключенного контракта поставила более 200 тонн мясной продукции на рынок Китайской Народной Республики. ТОО «Обувная фабрика САМХАТ» впервые вышло на экспорт, отправив порядка двух тысяч пар кожаной обуви в Российскую Федерацию.

«Реализуется ряд экспортоориентированных проектов. Это пищевая фабрика по выпуску овсяных хлопьев «БАХА SÖHNE» (Атбасарский район, стоимость проекта 1,8 млрд тенге, запуск – 2021 год, мощность – 14,4 тысяч тонн в год), установка замкнутого водоснабжения – ферма производительностью 5000 килограмм осетровой икры в год «AquaFactoria» (Целиноградский район, стоимость – 2,4 млрд тенге, запуск – 2022 год, мощность – 5 тысяч кг осетровой икры в год), агропромышленный комплекс по производству говядины и мяса кролика «BIG FARM» (Зерендинский район, стоимость – 58,8 млрд тенге, запуск – 2026 год, мощность: корма для сельскохозяйственных животных – 40 295 тонн, мясо КРС - 3 822 тонн, мясо кролика - 3 168 тонн)», - добавил спикер.

По итогам 2021 года в регионе ожидается выполнение принятых обязательств по росту несырьевого экспорта (план на 2021 год – 200,3 млн долларов США). Обеспечение дальнейшего роста объемов несырьевого экспорта планируется за счет активного содействия в получении мер поддержки компаниями-экспортерами, решения возникающих проблемных вопросов и своевременной реализации проектов экспортной направленности.