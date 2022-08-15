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Картину «Көше ақыны» представили на фестивале музыки и кино в Южной Корее
15 Августа 2022 08:40

Картину «Көше ақыны» представили на фестивале музыки и кино в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Фильм казахстанского режиссера Самгара Рахима участвует в международном кинофестивале в Южной Корее. 18-й международный фестиваль музыки и кино проходит с 11 по 16 августа в городе Чечхон (Южная Корея), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм».

Короткометражный фильм «Көше ақыны» представлен в секции Music Film's Landscape. Секция знакомит со всеми категориями современных музыкальных фильмов и посвящена различным музыкальным жанрам и музыкантам, также в ней представлены картины, показывающие универсальную жизнь и различные культуры через музыку.

Сюжет картины «Көше ақыны» поднимает извечную тему конфликта отцов и детей. По мотивам фильма, размолвка происходит в семье между отцом Танжарыком, который зарабатывает на хлеб, выступая на айтысах, и его сыном Тураном. Молодой человек увлекается рэпом и слагает не менее талантливые рифы и речитативы. Отец и сын не принимают взгляды друг друга на образ жизни, на музыку, да и в целом уживаются плохо.

В прошлом году «Көше ақыны» получил награду в США на 4-ом международном кинофестивале Meihodo International Youth Visual Media Festival в категории «музыкальное видео» в Нью-Йорке и завоевала приз зрительских симпатий Annapolis Film Festival. В 6-ом ежегодном международном фестивале короткометражного кино Baiqonyr International Short Film Festival картина выиграла награду в номинации-«Лучший монтаж».

Отечественный фильм снят на киностудии АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.


Фото: kazakhfilmstudios.kz

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