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Картина молодой художницы из Мангыстау представлена на выставке в Великобритании

21 Мая 2021 19:41
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Картина молодой художницы из Мангыстау представлена на выставке в Великобритании

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Картина молодой художницы из Мангыстауской области представлена на выставке в Великобритании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Жительница Тупкараганского района Милана Нурсайынова является художницей, развивающей искусство «Resin Art» в Казахстане. Одно из ее произведений недавно было представлено на международной выставке, проходившей в городе Ланкастере в Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Тупкараганского района.

Милана Нурсайынова – студентка 4 курса Казахского национального педагогического университета имени Абая факультета «Искусства, культуры и спорта». Девушка обучается по специальности «Дизайн моды». Она уже два года рисует с помощью эпоксидной смолы (смолы). За эти два года она провела две персональной выставки в Великобритании и Алматы, где были представлены 17 картин.

«На виртуальной выставке, проходившей в Ланкастере, была представлена моя картина «Лучезарный золотой песок». Постаралась в размытом виде показать многие вещи, недоступные взору человека. Для создания этой работы использовала грунт, текстурную пасту и акрил. Свои мысли излагала посредством использования разных цветов. Мое произведение высоко оценивают представители различных национальностей. Например, одну из картин приобрел азербайджанец. Сейчас я работаю совместно с известным модельером Мединой Сактагановой. Помимо рисования, занимаюсь шитьем. Моя бабушка тоже раньше занималась вышивкой. Тяга к рисованию, очевидно, передалось от отца», - отметила Милана Нурсайынова.


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#Культура   #Соотечественники   #Мангистауская область   #Великобритания   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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