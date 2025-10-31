РУ
    Карлыгаш Аралбекова назначена акимом одного из районов Тараза

    Специалист возглавит район «Жибек жолы», расположенный в южной части областного центра, передает корреспондент агентства Kazinform.

    л
    Фото: акимат г.Тараз

    Карлыгаш Аралбекова уроженка Тараза. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматинский университет имени Абая и Институт прикладных наук и менеджмента Центральной Богемии в Чехии по специальностям «Экономика и бизнес», «Финансы и кредит», «Международная экономика».

    Трудовой путь начала в 2003 году в Алматы, где работала менеджером в ТОО «ASIC». Спустя год перешла в компании «Бетта Стар» и «Алматы Құс», где занималась кредитными вопросами.

    С 2005 по 2015 годы работала в банковском секторе – прошла путь от главного специалиста до директора филиалов крупных финансовых организаций, таких как «АТФ Банк», «Альянс Банк» и «Банк ЦентрКредит».

    В 2015 году возглавила Палату предпринимателей Жамбылской области, а спустя два года перешла на государственную службу – руководила управлениями предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма региона.

    В 2020 году продолжила работу в сфере туризма уже на республиканском уровне – возглавляла управление Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.

    В последние годы занималась образовательными и управленческими проектами. Руководила отделом экономики и бюджетного планирования Международного университета туризма и гостеприимства, а затем – ТОО «Kazyna TAU».

    Ранее сообщалось, что в Таразе назначили акима одного из новообразованных районов.

